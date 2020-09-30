Kırtasiyeler başkan amcadan

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye etti. Başkan Oral kırtasiyenin yanı sıra öğrencilere maske de dağıttı. Alfabeyle tanışan minik öğrencilere hediye edilen kırtasiye malzemeleri ve maskeler ilçe protokolü tarafından dağıtıldı. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Vakıfbank İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemeleri ve maske dağıttılar. Metin Oral, velilerle de sohbet etti.