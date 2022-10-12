İhlas Haber Ajansı

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“Kitaplar Ülkesi” oyunu Yalovalı çocuklar için sahnelenecek

Yalova Belediyesi, çocuklar için kültür sanat etkinlerine devam ediyor.

Bu hafta sonu çocuklar için düzenlenecek etkinlikte ‘Kitaplar Ülkesi' adlı çocuk tiyatrosu sahnelenecek.


5 Ekim Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştirilecek tiyatro etkinliği 3 seans olarak sahnede olacak. Çeşitli tiyatro ve gösteriler ile çocukları eğlenceli oyunlarla buluşturan Yalova Belediyesi, bu kez ‘Kitaplar Ülkesi' isimli tiyatroyu sahneletecek. Ücretsiz ve 3 seans gerçekleştirilecek oyun 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri arasında Yalova Belediyesi Sabahattin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Etkinliğe Yalovalı tüm çocuklar davet edildi.

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