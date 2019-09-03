Kivi bahçeden 5.5 TL'ye çıkacak

Türkiye'nin kivi ihtiyacının yüzde 50'lik bölümünü karşılayan Yalova'nın Subaşı beldesinde hasat hazırlıkları başladı. 30 bin ton rekolte beklenen yerli kivinin kilosu bahçeden 5.5 TL'ye satılacak.

Kivilerin hasadına ekim ayı sonunda başlanacak. Üreticiler ise daha şimdiden hazırlıklarına başladı. Bu yıl diğer yıla oranla rekolte de bir artış beklediklerini vurgulayan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, “Kivi bu yıl çok güzel meyve verdi. Geçen yıl 25 bin tonun biraz üzerinde rekolte yakaladık. Ancak bu yıl Yalova Subaşı ve Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bizim üreticilerimize ait bahçelerden toplam 30 bin tonun üzerinde bir rekolte elde edeceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Kivinin ülke genelindeki bahçeden çıkış fiyatlarını da belirleyen birlik, 2019 yılı kivi fiyatlarını netleştirdi. Mustafa Tunalı, “Bu yıl maliyetlerde ciddi bir artış yaşanmasına rağmen biz kivi fiyatında cüzi bir artış yaptık. Bu yıl kivi tarladan kilosu 5.5 TL'den çıkacak. Ürünün bol olması ve tarladan çıkış fiyatlarının da makul olması ile bu yıl vatandaşlarımız bol ve ucuz kivi yiyecek” diye konuştu.

Kivi Festivali 19 Ekim'de gerçekleşecek

Öte yandan bu yıl da Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde Kivi Festivali düzenlenecek.