Kocadere şehitleri anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı.

Program Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Mehter takımı ile yapılan yürüyüşün ardından şehitlikte düzenlenen törende anıta çelenk bırakıldı. Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri ve Rum çetelerinin vahşeti ile acı günler yaşayan Kocadere köyünde insanların katledildiğini belirterek, “98'yıldır Avrupa'nın gözü önünde, medeniyet denen canavarın vahşetini anıyoruz. 830 şehit var. Kadın, çocuk, yaşlı masum insanlar bunlar. Kocadere halkı 98 yıldır bu geleneği yaşatıyor. Yaşattığımız şey şahadet mertebesinin yüceliği. Bu masum insanlar şahadetleri ile bu toprakları bize vatan ettiler. Şahadet yüce bir makamdır” dedi.

Kocadere Muhtarı Volkan Varol ise, “Yaşlı, kadın ve çocukların bu şekilde camilere doldurularak yakılması, halen bir insanlık ayıbı olarak tarihteki yerini koruyor. Bugün Ermenilerin soykırım yalanına inanan devletler nedense burada yaşanan vahşeti görmezden geliyor. Biz burada yaşananların bütün dünya tarafından bilinmesini istiyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kocadere İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu. Törene katılanlar anıt içerisinde dua etti. Kocadere Merkez Camii'nde de şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. Ayrıca Kocadere İlk Okulu'nun bahçesinde de davetlilere pilav ikram edildi.

Törene, Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için Kur'an-ı kerim okundu.