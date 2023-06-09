Kocadere Yalı Halk Plajı hizmete açıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde bulunan Yalı Halk Plajı hizmete açıldı.

İl Özel İdaresi tarafından Kocadere köyü Yalı Mahallesi'nde bulunan halk plajı düzenlendi ve temizlendi. Yazın turistlerin büyük ilgi gösterdiği plaj, sezon boyunca vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet verilecek. Kocadere Minibüsleri Kooperatifi, Yalı Halk Plajına 5'er dakika ara ile de sefer başlattı.

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve meclis üyesi Murat Kaya'ya çalışmadan dolayı teşekkür etti.