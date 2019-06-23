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Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu

İstanbul-İzmir Otobanının Yalova kesimi Kılıç gişeler mevkiinde kontrolden çıkan 34 GF 2094 plakalı araç köprüden uçtu.

Yaklaşık 25 metreden yere çakılan araçta bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden gelen Rıfat C. (65) idaresindeki 34 GF 2094 plakalı otomobil Osmangazi Köprüsüne 2 kilometre kala Kılıç gişeler mevkiinde kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç çarptığı çelik bariyeri de aşarak 25 metreden yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Rıfat C. (65) ile eşi Nuray C. (61) ve torunları Enes E. (8) ve Nisanur T. (4) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada araç kelimenin tam anlamıyla hurdaya dönerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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