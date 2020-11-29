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Korona ile mücadele aralıksız sürüyor

Yalova Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri Birimi ekipleri, ilçede bulunan çocuk parkları, semt sahaları ve oturma gruplarını hava üfleme işleminin ardından ilaçlama çalışması yaptı.


Altınova Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde uyguladığı tedbirleri yürütmeye devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın talimatıyla, Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri Birimi ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çocuk parkları, semt sahaları ve oturma gruplarını dezenfekte edip, ilaçladı.


Korona virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini dile getiren çalışmaları Altınova Belediyesi Garaj Amirliği Temizlik İşleri sorumlusu Semih Sesli, “Halk sağlığının korunması hedefiyle, kent merkezinde bulunan park ve oyun alanlarındaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, spor aletleri ve çöp kovaları dezenfekte ediliyor. Periyodik olarak devam edecek ilaçlamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik dezenfektanlar kullanılıyoruz” dedi.

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