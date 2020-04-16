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Korona virüsten iyileşen hasta alkışlarla taburcu oldu

Yalova Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi sona eren yaşlı adamı sağlıkçılar alkışlarla taburcu etti.


Korona virüs testi pozitif çıkan ve Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 66 yaşındaki A.K adlı vatandaş, 14 gün süren tedavisi sonrasında iyileşti. Tedavisi sonrasında taburcu olan hastayı sağlıkçılar alkışlarla uğurladı. Hastaneden çıkan yaşlı adam ise, “14 gün süren yoğun bir tedavi süreci geçirdim. Bu süreçte iyileşmeme yardımcı olan doktor ve hemşirelere teşekkür ederim” dedi.


Yaşlı hasta ambulansla evine kadar götürüldü. Yaşlı hastanın yapılacak diğer testleri de negatif çıkana kadar karantina altında tutulacağı öğrenildi.

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