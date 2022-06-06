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Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlık seçimi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi’nde vefat nedeniyle yapılan seçimde yeni muhtar Volkan Yaman oldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde vefat nedeniyle yapılan seçimde yeni muhtar Volkan Yaman oldu.


Cumhuriyet Mahallesi'nde vefat eden muhtar Engin Bulun yerine geçecek muhtar için seçim düzenlendi. Seçimde Volkan Yaman 667 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Seçimde Coşkun Karahan 301


Ilkan Başkan ise 154 oy aldı.

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