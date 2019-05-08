Koru eski Belediye Başkanı Recep Başkan vefat etti

Yalova'nın Çınarcık İlçesi Koru Belediyesi eski belediye başkanı Recep Başkan bir süreden beri pençesinde olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etti. Başkan, yarın Koru Beldesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

1999-2004 yılları arasında Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Koru Beldesi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Recep Başkan yakalandığı hastalık nedeniyle 1 hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. Başkan yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Başkan'ın ölüm haberi beldede üzüntü yaşanmasına neden oldu. Koru Belediyesi eski başkanı Recep Başkan yarın Koru Beldesi merkez camisinde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.