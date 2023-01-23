Koruma altındaki kuşlar Hersek Lagünü'nde

Lagünde son günlerinde Kara Ördek ve kazların en büyüğü olan Boz Kaz gözlem kayıtlarında yerini aldı. Hersek Lagünü'ndeki hareketlilik hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Bu iki tür Lagün'de şimdiye kadar görülen kuş türü sayısını 250 ye çıkarmıştır. Bu sayı da Türkiye'de bulunan 496 kuş türünün yarısına denk gelmektedir. Son haftalarda nesli tükenmekte, dünyaca koruma durumu (EN) tehlike altında olan dikkuyruk ördeği (Oxyura leucocephala) ve ülkemiz için nadir ördek türlerinden Altıngöz Ördeği (Bucephala clangula) Hersek Lagünü'nde gözlenerek kayıtlara geçirildi. Yaklaşık iki haftadır alanda görülen 2 birey Dikkuyruk Ördeği ilginç gaga yapılarıyla kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin ilgi odağı olmuşlardır. 4-5 yıl önce DKMP tarafından avının yasaklanması ve uyarı tabelalarının gerekli yerlere asılması Dikkuyrukların geleceği için atılan önemli adımlardan biridir. Lagünün kuzey kıyısına yakın bölgede sık sık dalarak beslenen 2 birey Altıngöz ördeği bu yıl ülkemizdeki görülen ikinci kayıttır. Bu da Hersek Lagünün ülkemizdeki sulak alanlar arasındaki önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir” diye konuştu.