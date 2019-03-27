Koruma Kurulu toplantısı Yalova Belediyesi ev sahipliğine gerçekleştirildi

Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı.

Yalova Belediyesi ev sahipliğinde Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Özkan Özçelik ve kurul üyeleri katıldı. 2019 yılı içerisinde planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda koruma kurulundan iş, ayni-nakdi yardım ve kurs talebi ile başvuran 5 hükümlünün başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra ilgili kurumların görüşlerine yer verildi. Ayrıca Koruma Kuruluna başvuran hükümlülerin sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yapılan çalışmalar aktarıldı.