Kuaför ve berberlere Covid-19 denetimi

Komisyon, denetlenen esnafla Kontrol Formu doldurdu.

Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Erdal Kurt, Altınova Hürriyet Mahallesi Muhtarı Recep Akyıldız, Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, Zabıta Personeli Göknur Acıbadem Akgün ve Sağlık Memuru Yusuf Ziya Bilgin'den oluşan Altınova Kaymakamlığı Denetleme Komisyonu ilçedeki berber ve kuaförlere denetimlerde bulundu. Komisyon, denetlenen esnafla Kontrol Formu doldurdu. Komisyon üyeleri, vatandaşlardan, sosyal mesafenin korunmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istendi.