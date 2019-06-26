Kur'an kurslarına büyük ilgi

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla başlayan yaz Kur'an kursları Yalova'nın Altınova ilçesinde de açıldı.

İlçedeki camilerde açılan yaz Kur'an-ı kerim kurslarına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Alltınova Müftüsü Recep Eren, ilçedeki camileri gezerek yaz döneminde açılan kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında camideki din görevlilerinden bilgi alan Müftü Recep Eren, kursiyer çocuklarla sohbet etti. Kurslarda öncelikli olarak Kur'an-ı kerim ve ahlak derslerinin verildiğini ifade eden Recep Eren, “Bunun yanı sıra çocuklarımızla çeşitli oyunlar oynanıyor, yarışmalar yapılıyor. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor. Bu konuda hocalarımız oldukça hassas. Ben hocalarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.