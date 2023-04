“Kuş Oteli” Hersek Lagünü'nde tür sayısı şah kartalıyla 253'e çıktı

Göçmen ve su kuşlarının uğrak noktası olan ve “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'nde son olarak gözlemlenen şah kartalıyla kuş türü sayısı 253'e çıktı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla mutlak korunması gereken sulak alan ilan edilen Hersek Lagünü'nde her geçen gün tür ve kuş sayısında artış yaşanıyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan lagünde son olarak gözlemlenen şah kartalıyla kuş tür sayısı 253'e ulaştı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, lagünün ilçenin medarıiftiharı olduğunu söyledi. Doğa cenneti Hersek Lagünü'nün bir “Kuş Oteli” olduğunu anlatan Başkan Oral, “Buraya göçmen kuşlarımız geliyorlar, konaklıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Kimisi kısa, kimisi de uzun süreli konaklama yapıyorlar. Bir ücret ödemeden tatillerini, dinlenmelerini geçirip buradan yola devam ediyorlar. Dolayısıyla biz buraya 'Kuş Oteli' ismini taktık. buradaki hizmetten memnunlar herhalde kuş tür sayımız her geçen gün artıyor. Şu anda 253 en son sayı. Her yılda 2-3 tane tür sayısı artıyor. Burada bize destek veren kuş gözlemcilerine, Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. DKMP ve Orman Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımız buradaki doğal ortamı devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a lagünün özel koruma altına alınmasından dolayı teşekkür eden Oral, “Burası artık ciddi bir şekilde koruma altında ve kuşlarımızın rahatlıkla gelip konaklayabileceği, dinlenebileceği bir alan haline geldi. Onların konforu için elimizden ne geliyorsa bunu da yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise son yapılan kuş gözlemleriyle ilgili şöyle konuşu:

“Burada kuş sayımız hem toplamda artıyor hem tür olarak artıyor. 250 tür yaklaşık vardı. Bu sayı yaklaşık 4-5 aydır aynı rakamdaydı. Göç mevsimi başladığında, yaz kuş türleri gelmeye başladığında burada alaca sinekkapanı gördük. Hatta arkadaşlar kayıt altına aldılar. Bir de ilk gün yine arkadaşların bulduğu, bizim de takip ettiğimiz kuşlardan pasifik incirkuşu tespit edildi. Türkiye'de nadir görülen bir tür. Bu da 252 yaptı. Geçen hafta da 253. türümüz şah kartalını gördük. Şah kartalı önemli bir yırtıcı. Çünkü nesli tükenmekte olan bir kuş. Şah kartalına imparator kartal da deniliyor. Bunun sebebi de omuzundaki beyaz beneklerden dolayı pelerine benziyor duruşu. Ondan dolayı imparator kartal da deniliyor ülkemizde.”