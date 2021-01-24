Kuş Oteli misafirlerini ağırlıyor

Tüm dünyada her yıl ocak-şubat aylarında yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS), bu yıl da Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından 'Kuş Oteli' olarak adlandırılan Hersek Lagünü'nde gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda (KOSKS) 70 kuş türünden toplam 3 bin 300 kuş kayıt altına alındı. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü personelinin katkılarıyla gerçekleştirilen gözlemde tespit edilen 3 bin 300 kuşun son yıllarda alanda görülen en yüksek kuş sayısı olduğu belirtildi. Lagünde toplamda ise 232 tür kuş yer alıyor.

232 tür kayıt altında

Yapılan sayımla ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, “Bugüne kadar 232 kuş türü tespit edilen ve bundan dolayı ülke sulak alanlarında ilk 15'te yer alan Hersek Lagünü'nde her zamanki gibi flamingolar (allı turna) gözlem boyunca görsel şölen sundular. Ayrıca havaların soğumasıyla alanımızı bu yıl da ziyaret eden sütlabi ördeği, boz ördek, Macar ördeği, küçük suçulluğu, büyük kumkuşu, altın yağmurcun, kulaklı batağan, kızıl batağan gibi nadir türler de varlıklarıyla alana katkı sağladı” dedi.

Fatih Bülbül, bu sayımların uluslararası statüde olduğunu açıklayarak, “Hersek Lagünü sadece su kuşları için değil alanda bulunan orman örtüsü sayesinde ötücü kuşlar için de çekici bir alandır. Kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli çevre miraslarımızdan biri olan Hersek Lagünü Kuş Cenneti'ni koruma ve tanıtma faaliyetlerinin artarak devam edeceğiz” dedi.