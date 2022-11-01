Kuş Oteli'ndeki flamingo sayısı bin 250'ye ulaştı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan ve "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü'nde yılın 12 ayı gözlemlenen flamingo sayısı mevsim itibariyle bin 250'ye ulaştı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olan Hersek Lagününde flamingo sayısı yılın en yüksek düzeylerinden birine ulaştı. Hersek Lagünündeki popülasyon ilgili bilge veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, dünyada 6 türü bulunan flamingo familyasının, ülkemizde üreyen ve kış göçmeni olarak bulunan türünün "Phoenicopterus roseust olduğunu anlattı.

Flamingoların Anadolu'da ‘allı turna' olarak da bilindiğini ifade eden Fatih Bülbül, “Hersek Lagününde tüm yıl boyu görülmekle birlikte, kış göçmeni olduğundan eylül-mart ayları arasında sayıları daha da artarak binleri geçmektedir. Ekim ayı boyunca binin üzerinde olan flamingo sayısı ile Hersek Lagünü, ülkemizdeki sulak alanların başında gelmektedir. Yapılan son sayımda bin 250 flamingo alanda gözlenip kayıtlara geçirilmiştir" diye konuştu.

Doğa severlere davet

Bülbül, kuşların beslenmesi, barınması ve üremesi açısından Hersek Lagünü'nün oldukça doğal zenginliklere sahip olduğu belirterek, "Alanın yaklaşık yüzde 70'ni kaplayan sucul dip bitkisi sahil ördekotu lagünün değerine değer katmaktadır. Bu günlerde flamingolarla birlikte diğer su kuşlarından olan ördekler, kuğular, balıkçıllar, kıyı kuşları, batağanlar, yırtıcılar, ‘kefal avcısı' balık kartalları alanda yerlerini almış durumdalar. Bu güzellikleri görmeleri için tüm doğaseverleri alanımızdaki doğa merkezlerine, kuş gözlem kulemize bekliyoruz" ifadesini kullandı.