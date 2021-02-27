Kuşlar yemlenerek beslendi

Hersek Lagünü çevresi ile ormanlık alanlara belediye ekipleri yem bıraktı.

Sokakta ve tabiatta bulunan canlıların da yaşam haklarını korumak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sokak hayvanlarımız için kulübeler ve beslenme noktaları oluşturup beslenmelerini sağlıyoruz. Bu noktada kuşlarımızı da unutmadık” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ve Veterinerlik Birimi, Hersek Lagünü çevresi ile ormanlık alanlarda yaşayan kuşlara yem bırakarak beslediler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan ve doğadaki zor şartlarda mücadele eden kuşların hayatta kalabilmesi için böyle bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Oral, salgın nedeniyle yaşanan zorluklar ve olumsuz hava şartları dikkate alındığında sokaklardaki ve doğadaki canlıların da düşünülmesi gerektiğini dile getirerek vatandaşların bu konuda da duyarlı olmalarını istedi.