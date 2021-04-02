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Kütüphanede anlamlı buluşma

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral, Kütüphaneler Haftası kapsamında İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.


Altınova'ya bölgenin en modern ve içerik bakamından zengin kütüphanenin kurulduğunu dile getiren Kaymakam Özyiğit ve Başkan Oral, vatandaşlardan kütüphaneden en verimli şekilde faydalanmalarını istediler. Kütüphanedeki kitaplar üzerine sohbet eden Özyiğit ve Oral, “Kitap eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insan olmanın temelini oluşturur. Okumak geleceğimizi aydınlatırken aynı zamanda bizi dünyadaki gelişmelerden ve değişmelerden de haberdar eder. Okumayı sevdirmek, gelecek nesiller için yapacağımız en önemli işimizdir. Kitap kurdu dostlarımızı temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kütüphanemize davet ediyoruz” diye konuştular.

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