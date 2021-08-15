“Limnae Civetot Sualtı Kazısı heyecan verici”

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni Bursa Uludağ Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan başkanlığında Limnae/Civetot Sualtı Kazı çalışmaları başladı. Çalışmaların başlamasının ardından Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, kazı evini ziyaret ederek, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tali, sualtı çalışmasının ilin tarihinde bilinmeyenleri ortaya koyması açısından oldukça önemli olduğunu yeni gelişmeleri heyecanla beklediğini ifade etti.