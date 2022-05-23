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Lise öğrencisi Aybüke okul sporlarında dünya ikincisi oldu

Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonasında (ISF Gymnasiade Normandy 2022), Türkiye’yi temsil eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi Aybüke Şevval Şirikçi, dünya ikincisi oldu.

Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonasında (ISF Gymnasiade Normandy 2022), Türkiye'yi temsil eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi Aybüke Şevval Şirikçi, dünya ikincisi oldu.


14-22 Mayıs tarihleri arasında Fransa Normandiya'da düzenlenen şampiyonaya katılan genç güreşçi büyük bir başarı elde etti. Finalde rakibine yenilen Şirikçi dünya ikincisi olarak turnuvayı noktaladı.


Okul olarak spor ve sanat alanında önemli çalışmalar ve başarılar elde ettiklerini ifade eden Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Bozok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya ikincisi olan Aybüke Şevval Şirikçi'yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Kendisini yetiştiren ailesine, antrenörü Murat Gençtürk'e çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Aybüke, darısı Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğuna” diye konuştu.

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