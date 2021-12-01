İhlas Haber Ajansı

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Lodosta karaya vuran su samuru karnının doyururken görüntülendi

Yalova’da lodos sebebiyle karaya vuran su samuru karnını doyururken görüntülendi.

Yalova'da lodos sebebiyle karaya vuran su samuru karnını doyururken görüntülendi.


Yalova'da denizde oluşan şiddetli dalgaların boyu zaman zaman 3 ila 4 metreyi buldu. Sahil şeridinde bulunan birçok işyeri sular altında kaldı. İşletmelerde büyük hasarlar oluştu. Lodos kâbusu yaşayan Yalova'da yüzleri güldüren tek görüntü ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan su samuru oldu. Su samuru avladığı balık ile denizin üstündeki bir kayaya tırmanıp karnını doyurdu. Bu ânlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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