İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks villa uyuşturucu serasına dönüştürülmüş

Yalova’nın Kadıköy beldesinde kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştüren E.

Yalova'nın Kadıköy beldesinde kiraladığı villayı uyuşturucu serasına dönüştüren E.Ç. adlı kadın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Modern donanımlarla sera haline getirilen villada ayrıca 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi.


Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir ihbar neticesinde harekete geçti. Yalova'nın Kadıköy beldesindeki bir villayı teknik takibe alan ekipler, villaya giren çıkan şahısları tek tek tespit etti. Villanın E.Ç. adlı bir kadın tarafından 3 bin 500 TL'ye kiralandığını öğrenen ekipler ardından savcılık kararı ile villaya operasyon düzenlendi. Villaya giren jandarma ekipleri evin odalarında oluşturulan özel bölümlerin Hint keneviri yetiştirmek amacıyla seraya dönüştürüldüğünü gördü. Seralarda bitkilerin daha hızlı büyümesine imkan sağlayan ışık düzenekleri ve kimyasallar da ele geçirildi. Villa içerisinde oluşturulan bölmelerde yetiştirilen 304 kök keneviri sökülürken yapılan aramada 386 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi. Villayı kiralayan E.Ç.'nin Tekirdağ'da olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Tekirdağ Jandarma Alay Komutanlığı ile iletişime geçildi. Düzenlenen operasyonla E.Ç. Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.