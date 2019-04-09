MARKA destekli Yalova araştırması açıklandı

Yalova Valiliği tarafından "Marka şehir olma sürecinde Yalova" adlı projenin sonuçları açıklandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Marka şehir olma sürecinde Yalova: Türkiye'de Yalova algısı ve imajı üzerine bir araştırma" adlı projenin sonuçları Yalova Valisi Muammer Erol, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve YTSO Başkan Yardımcısı Kenan Engin'in katıldığı bir toplantı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Projeyi gerçekleştiren Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Işık tarafından sunumu yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar yer aldı. İlin tanıtımı adına bundan sonra atılacak adımlara da altlık oluşturacak araştırmanın 12 ilde toplam bin 250 kişi üzerinde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Işık, “Projenin asıl gayesi Yalova'nın Türkiye'deki imajını ortaya koyarak, şehrin adeta bir fotoğrafını çekmektir. Çalışmanın Yalova'nın marka şehir olma projesine de ışık tutması ve yol göstermesi hedeflenmektedir. DPT tarafından yapılan İBSS (istatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması) esas alınarak 12 bölge endeksi bağlamında (DÜZEY 1- NUTS 1) her bir bölgeden 12 il seçilmiştir. Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde 1250 kişiyle yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket uygulaması gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yalova'nın 3 büyük ilin ortasında olduğuna dikkat çeken Vali Erol İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde 20 milyon insanın yaşadığını belirtti. Bu potansiyelin bir bölümünün dahi Yalova'ya çekilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Vali Erol, “Yalova'yı dışarıdakilere en iyi şekilde anlatabilmemiz lazım. Bunu da en iyi ilin tanıtımından bir kazanç elde edebilecekler yapar. Bunlar da turizm acenteleridir. Hedef kitle onlar olacak. İç turizmi hareketlendiren bu acenteleri hedefe koyup ona göre adımlar atacağız. Onları bir şekilde Yalova'ya getireceğiz ya da biz onların ayağına gideceğiz. Bu alanda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İç ve dış piyasada Yalova'yı günlük, haftalık turizm paketlerine dahil etmemiz lazım. Bizim çevremizde bu profile uyan 30 milyonluk bir nüfus olduğunu düşünürsek ne büyük bir potansiyeli ile çekebileceğimizi görürüz” şeklinde konuştu.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan da toplantıda söz aldı. Yalova'nın tanıtımı adına yapılan her çalışmada mutlaka ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Becan, “İlimizin tanıtımına katkı sunan fuarlar düzenledik. Yine hedefimizde Çiçek Festivali düzenlemek var. Bunun hazırlık ve planlamalarını yaptık. Biz ilin turizm potansiyelinin arttırılması ve tanıtımına katkı sunulması adına gereken gayreti gösterdik göstermeyi de sürdüreceğiz” dedi.