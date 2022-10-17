Marka Mutfağı Pazarlama Maratonu Yalova'da yapıldı

Marka Mutfağı Pazarlama Maratonu'nun 5'incisi Yalova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri, genç bakış açısıyla markaların pazarlama fikirlerini Yalova'da üretti.

Yalova Belediyesi, TİGEM Tatil Park Çınar Bahçede gerçekleştirdiği maratonda, farklı şehirlerden birbirini tanımayan öğrencileri bir araya getirdi. Maratonun ilk günü Yürüyen Köşk'te gerçekleşen buluşma ile başladı. Yalova Belediyesi de maratonda marka olarak incelendi. Belediye ile ilgili çalışmaları Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman gençlere aktardı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman da gençlere maraton boyunca eşlik etti. Tutuk, Yalova ve Yalova Belediyesine dair yenilikçi genç fikirleri üreten gençlere tek tek teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Marka Mutfağım Platformu Kurucusu Ömer Karapınar ise maratona katılan öğrencilerin iş hayatında karşılaşacakları pazarlama ile ilgili süreçleri 48 saatlik süreçte yaşamış olduğunu belirtti.

Başkan Vekili Mustafa Tutuk öğrencileri Yalova'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Maraton sonunda Yalova ve Yalova Belediyesi'ne dair yenilikçi fikirlerini anlattığını ifade eden Tutuk, “Bizler de büyük bir dikkatle dinledik ve notlarımızı aldık. Katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yalova gençlerle güzel, Türkiye gençlerle güzel! diyorum” diye konuştu.