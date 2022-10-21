Marmara Denizi'ndeki batık Kibatos Kalesi'nin keşfi için tarihi dalışlar

Marmara Denizi'nin Yalova ili Altınova ilçesi kıyısında 2019 yılında batık olarak keşfedilen Kibatos (Civetot) Kalesi'ne yapılan sualtı dalışlarıyla bölgenin tarihi geçmişine dair bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

Denizin yaklaşık 3,5 metre altında olan Kibatos Kalesi'nde araştırmacılar şu ana kadar 6 yapının tespitinde bulundu. Yapılardan birinin zeytinyağı işliği, diğerinin ise hamam olduğu belirlendi.

Sualtı araştırmalarına katılan ekiplerin dalışlarına eşlik eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tarihi yapıları yakında görme fırsatı buldu. Oral, tarih boyunca Altınova'nın önemli stratejik konuma sahip olduğunu ifade etti. Altınova'daki tarihi kimliği gün yüzüne çıkarılarak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini anlatan Oral, “Tarih için tarihi bir dalış yaptık. Her dalışta yeni ve büyük bir şehrin varlığını hissetmek heyecan verici. Çalışmalar sonucunda Altınova'nın Türk tarihi ve dünya tarihi adına önemi çok daha fazla ortaya çıkacak” dedi.

Oral, antik yapıların ortaya çıkarılması ile birlikte bölgenin turizme açılması için girişimde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Antik döneme ait kale

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Sualtı Kazısı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz, deniz altındaki yapı grubunun Geç Antik Dönemden başlayarak 13. yüzyıla kadar kullanıldığını söyledi. Gündüz, Kibatos Kalesi'nin Anadolu Selçuklularla Haçlılar arasında geçen muharebesinin gerçekleştiği alanlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Kalenin tarihi önemi antik dönemden günümüze devam ediyor. Anadolu ile İstanbul arasında yol ağının oldukça yakın noktasında yer alması, yol güvenliğini kontrol etmesi açısından da önem arz etmekte. Su altında şu ana kadar 6 farklı yapı tespit ettik. Bunlardan 2 tanesini tam anlamı ile tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi zeytinyağı işliği, diğeri ise hamam yapısı olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Zeytinyağı işliği endüstriyel büyüklükte

Yüksek Arkeolog Işıl Akalan ise tarihi kalenin bulunduğu Helenapolis Antik Kentinin bulunduğu bölgenin sürprizlerle dolu olduğunu belirterek, “Helenapolis içine girdikçe aslında burası için hiçbir şey bilmediğimizi görüyoruz. Çıkan ve çıkacak her şey bize buranın tarihini bir bir aydınlatacak. Su altında çıkan zeytin pres taşının büyüklüğü bize endüstriyel ölçekte zeytinyağı işliğinin olduğunu gösteriyor. Bu da bölgenin zeytin konusunda çok çok önemli bir merkez olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.