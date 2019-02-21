Marmara için rahatlatan açıklama

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Ayvacık'ta meydana gelen depremin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara ile ilgili rahatlatan açıklama Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir'den geldi. Kendir, Marmara'da deprem üretmesi beklenen fay hattı ile Ayvacık'ta depremin meydana geldiği fayların farklı noktalar olduğuna işaret ederek, “Deprem Çanakkale Ayvacık bölgesindeki normal atımlı bir fay hattı üzerinde gerçekleşti. Bu fay hattı ve Marmara'da deprem beklentisinde olduğumuz fay hattının bir bağlantısı bulunmuyor. Daha önce de aynı noktada deprem meydana gelen ve kırılmayan bir fay hattı üzerinde oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu hattın Marmara'da bir stres ve gerilime sebep olması mümkün değil. Bu fay hattı aksine güneyde Edremit, Altınoluk civarında bir stres birikimine yol açmakta. Ama biz Marmara'da bir deprem bekliyoruz. Deprem olmayacak anlamına gelmez. Bu fay hattı ile ilgili bir stres oluşmaz diyoruz. Marmara'da deprem riski devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kartal ilçesinde bir binanın çökmesi de bize yapıların bir depreme ihtiyaç duymadan yıkılmak üzere olduğunu gösteriyor. 7 ve üzeri meydana gelecek bir depremde de Marmara'da büyük bir can ve mal kaybının oluştuğunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok” dedi.