İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu

Eskihisar-Topçular seferini yapan arabalı feribot dün akşam saatlerinde denizin ortasında fırtınaya yakalandı.

Feribottaki yolcular araçlarından dışarıya çıkamazken feribottaki zor anlar kameraya yansıdı.


Marmara Denizinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına akşam üzeri etkisini arttırdı. Bazı seferler iptal olurken Eskihisar - Topçular arasında deniz ulaşımını sağlayan arabalı feribot denizin ortasında fırtınaya yakalandı.


Feribottaki yolcuların bazıları araçlarından dışarıya çıkamazken bazıları da dalgalar yüzünden kafeterya kısmına sığınmak zorunda kaldı. Feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Karanlıkta ilerleyen feribotun üzerine kadar çıkan dev dalgalar araçların bulunduğu alana kadar geldi. 15 dakika gecikmeli olarak iskeleye yanaşan feribotta zor anlar yaşayan yolcular kıyıya çıkınca rahat bir nefes aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.