Mavi yüzgeçli orkinos avında kullanılacak ağların ölçümleri başladı

Yalova Gıda ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2019-2020 yılları mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bu gemilere yapılacak kota tahsisine dair genelge dahilinde, bu yıl mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için başvuru yapacak gemilerin avcılıkta kullanacakları ağların ölçümlerine başlandı. ICCAT tarafından ülkemize tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos kotası 2019 yılı için 1 milyon 880 kilo, 2020 yılı için ise 2 milyon 305 bin kilo olarak belirlendi. Gırgır gemileri için bu miktarın 2019 yılında 1 milyon 692 bin kilo, 2020 yılında ise 2 milyon 190 bin ayrıldı. 2019-2020 yıllarına ait kota tahsisi 18 Nisan 2019 tarihinde noter huzurunda kura yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yapacak gemilerin ruhsatlı ve 30 metreden daha büyük olmaları, geçerli denize elverişlilik belgesine sahip olmaları, İl Müdürlüklerince düzenlenmiş gırgır ağı ile ağ ölçüm belgesine sahip olmaları gerekiyor” denildi.