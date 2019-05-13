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Metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yalova’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yalova Radar Caddesi Elmas Sokak'ta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Bitişik binalarda oturan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Havanın rüzgarlı olması nedeni ile alevler bir anda boş binayı sardı. Yalova itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sayesinde yangın daha da büyümeden söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.


Bitişikteki binalara sıçramadan söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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