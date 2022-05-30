MHP Çınarcık İlçe Başkanı Yılmaz: “İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız”

Geçtiğimiz haftalarda İlçe Başkanlığı'na atanan Yılmaz, yeni yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir kafede gerçekleşen kahvaltılı organizasyonda konuşan Yılmaz, “İlçe yönetimi olarak Çınarcık'ta çalmayacağımız kapı, gitmeyeceğimiz esnaf kalmaksızın çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin en aktif teşkilatı olacağız. Geçmişte yaşananlara kalın bir sünger çekerek yeniden birlik beraberlik içinde seçimlere hazırlanacağız” dedi.

Etkinliğe Başkan Yardımcısı Mustafa Kurtay, Teşkilat başkanı Fatih Kandemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeycan Köse ve İlçe Sekreteri İsmail Taş da katıldı.