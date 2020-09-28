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Milletvekili Şeker'den Oral'a ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Altınova Belediye Başkanı Dr.

Metin Oral'ı ziyaret etti.


Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ile birlikte, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Fikir alışverişinin yapıldığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metin Oral, ilçede yapılan çalışmalar hakkında İlyas Şeker'e bilgi verdi. Altınova'da yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Milletvekili Şeker de Başkan Oral'ı tebrik etti. Ziyaret sonunda Oral, Şeker ve Mete'ye tablo hediye etti.

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