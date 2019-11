Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Öztürk:

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansa katılan Öztürk, “Eğitimde beklentimiz, değişimlere duyarlı, ferdin ihtiyaçlarını karşılayabilecek esnek yaklaşımların benimsenmesidir. Eğitimin temelini oluşturan paradigmaları anlamak, sadece kuramcıları değil, aynı zamanda uygulamacıları da ilgilendirmektedir. Bu anlamda, paradigma çözümlemesi, eğitimcilerin kullanacağı yaklaşım ve teknikleri belirleme sürecini kolaylaştırır. Aynı zamanda, paradigma çözümlemesi eğitimin ferdi ve toplumu dönüştürmedeki rolünü tanımlayacak bakış açısına yardımcı olur. Bilgiyi kullanmada düşünebilme becerisi önemlidir. Bilgi çok kolay ulaşılan bir nesne ya da bir birikimdir ama önemli olan o bilgiyi kullanmada fark yapma becerisidir. Eğitimde Kendimize sürekli yeni hedefler koymalıyız. Hayata karşı donanımlı olmalıyız. Sen ne isen başkası odur. Kazanan her zaman çözümün bir parçasıdır. Her sorunda bir çözüm görür. Her zaman bir programı vardır. Bu işi senin için yaparım der. Benim işim değil ki demez. Kaybeden her zaman problemin bir parçasıdır. Her zaman bir özrü vardır. Her çözüme bir sorun görür. Her şeye rağmen başarabiliriz. İletişimde empati yapmamız gerekir. İlişkiyi biri geriyorsa diğeri gevşetecektir. Toplumda iletişimi koparmamak gerekir. Çalışan insan hata yapar hiç hata yapmayan insan hiçbir şey yapmıyor demektir” dedi.

Öztürk, “Eğitimciler yeni yaklaşım ve modelleri artık uygulamak zorundadırlar. Eğitimde de çok moda olan bir söylemle ezber bozuldu diyebiliriz. Ezberci eğitim, ezbere dayalı modellerin artık geçerliliğinin kalmadığını, karşımızdaki öğrenciyi bir papağan gibi bizi tekrarlayan ya da bizi aynen modelleyen kişiler olmadığını kabul etmek durumundayız” diye konuştu.