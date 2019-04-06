Minderin genç sultanları Yalova'da kampa girdi

Genç Kadınlar Güreş Milli takımı Yalova'da kampa girdi. 1 Nisan pazartesi günü başlayan kamp 16 Nisan tarihine kadar devam edecek. Minderin genç sultanları, kamp sonrasında Türkiye Güreş Federasyonu'nun 17-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceği Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvasında mindere çıkacak. Yalova kampında 1 teknik direktör, 3 antrenör, 1 stajyer antrenör ve 1 masör bulunuyor.

Murat Gençtürk kampın teknik direktörlüğünü üstlenirken, Erdem Yiğit, Volkan Sultansuyu ve İrfan Karslı ise antrenörlük yapıyor. 42 kişilik sporcu kafilesinde ise Zehra Demirhan, Rahime Arı, Zeliha Kara, Damla Kör, Melda Dernekçi, Tuğba Erden, Semanur Kanlı, Yeşimnur Armut, Zeynep Yetgit, Sinem Köroğlu, Çağla Yarım, Esra Pul, Şerifenur Tarakçı, Eda Tekin, Elvira Kamaloğlu, Özge Fındıkçı, Zeynep Yıldırım, Nurife Duman, Ayşegül Sever, Elmas Çelik, Ebru Dağbaşı, Cansu Aksoy, Şule Kabak, Kısmet Özmert, Merve Karadeniz, Gamzenur Adakan, Yağmur Çakmak, Aslı Demir, Esra Keten, Nesrin Baş, Kadriye Aksoy, Havva Duran, Sehernur Bulut, Betül Erol, Merve Pul, Serpil Karabacak, Vahidenur Gök, Özlem Bozdağ, Mehtap Gültekin, Sabiha Akyıldız, Meryem Yılmaz ve Gizem Kenger yer alıyor.

“Hedefimiz Avrupa Şampiyonası”

Genç Kadınlar Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Murat Gençtürk, ”Yalova'da 16 gün boyunca Uluslararası Şampiyonlar Turnuvasına hazırlanacağız. 42 sporcumuzla günde çift antrenman yapıyoruz. Hazırlıklarımız şu anda sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Kampın ardından Antalya'daki turnuva sonunda 3-7 Haziran tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın kadrosunu oluşturmuş olacağız” dedi.