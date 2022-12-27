Minibüsünde bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

Yalova'nın Altınova ilçesinde minibüs şoförü aracından unutulan ve içinde 3 bin 525 dolar ve 21 bin TL nakit para bulunan çantayı zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Altınova ilçesi arasından yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü İsa Soydemir, aracında içinde yaklaşık 87 bin lira değerinde döviz ve Türk Lirası olan çantayı buldu. Soydemir, içinde yüklü miktarda para bulunan çantayı hiç düşünmeden Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne teslim etti. Zabıta cüzdanda yaptığı incelemede sahibinin Suriye uyruklu Mahmoud Hassan olduğunu tespit etti. Şahsa ulaşan zabıta ekipleri 3 bin 525 dolar ve 21 bin TL lirayı şahsa teslim etti. Hassan, çantayı kendisine ulaştıran zabıta ekiplerine ve minibüs şoförüne teşekkür etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise duyarlı bir davranışta bulunan minibüs şoförü İsa Soydemir'i örnek hareketinden dolayı tebrik etti. Başkan Oral, çantayı hızlı bir şekilde sahibine ulaştıran zabıta ekiplerini de kutladı.