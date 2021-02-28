Minik öğrenciler kuşları inceledi

Yalova'da faaliyet gösteren özel bir kreşte eğitim gören öğrenciler Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret etti.

Yalova'da faaliyet gösteren özel bir kreşte eğitim gören 30 öğrenci ve beraberinde 7 eğitmen ve veli, Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi'ni ziyaret ederek bölge hakkında bilgi aldılar.

Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi'nde yetkililerden Hersek Lagünü hakkında bilgi alan öğrenciler, bölgede yer alan bitki ve kuş çeşitliliğini öğrenme imkânı buldular. Engelsiz Kuş Gözlem Kulesinde kuşları da izleyen öğrenciler, oldukça eğlenceli ve eğitici bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

"Nadir türlere ev sahipliği yapıyor"

Salgın nedeniyle çok dikkatli hareket edilerek çocuklarımıza doğa sevgisi ve doğa merakını teşvik etmeye çalıştıklarını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Nadir türlere ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor. Hersek Lagünü 233 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu sayı da Türkiye sınırları içerisinde gözlenen yaklaşık 470 kuş türünün yarısına yakındır. Ayrıca Hersek Lagünü e-bird kayıtlarına bakıldığında Türkiye sulak alanları arasında tür sayısı açısından ilk 15'tedir. Böylesi değerli bölgemizi çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.