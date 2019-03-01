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Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı

İHH Yalova Şubesi tarafından Mısır’da idam edilen 9 Mısırlı genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İHH Yalova Şubesi tarafından Mısır'da idam edilen 9 Mısırlı genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır'da idam edilen gençler Yalova'da unutulmadı. İHH Yalova Şubesi Merkez Camii bahçesinde cuma namazı sonrasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Mısır'da halkın meşru temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve dava arkadaşları hapsedilmiş, uydurma suçlar isnâd edilerek bir kısmı idama mahkûm edilmiş, bir kısmı hakkında da ağır cezalar verilmiştir. Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz ki, Mısır'da gerçekleştirildiği dile getirilen hukuki süreç son idam kararlarıyla beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir” denildi.


Sloganlar ve tekbirler eşliğinde gerçekleşen basın açıklamasında Mısır yönetimi tel'in edildi. Açıklamanın ardından Mısır'da idam edilen gençler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

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