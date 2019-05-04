2018-2019 sezonu Spor Toto BAL Play-Off 1.
Kademe maçında 1877 Alemdağspor ile Modafenspor karşı karşıya geldi. Yalova Atatürk Stadyumunda oynanan maçı 67. Dakikada Enes Yıldırım'ın penaltı golüyle kazanan Modafenspor TFF 3. Lig'e yükseldi.
Karşılaşma sonrasında kırmızı-beyazlı ekip teknik heyet ve futbolcuları elde edilen başarıyı taraftarıyla kutladı.
Saha: Yalova Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Tolga Özcan
1877 Alemdağspor: Enes Ünal, Oğuzhan Çimen, Cenkay Akdoğan, Gür Ege Gürel, Erhan Göç, Yunus Akman (Isaac Odinaka Ahiaeke dk. 70), Doğukan Bayraktutan (Serhat Enes Çalışan dk. 71), Birkan Tonyalı, Sinan Yıldırım, Ahmet Gündoğdu, İsmail Şahin
Modafenspor: Rasim Mutlu, Kweku Asuandzie Baffoe, Doğan Zincir, Emre Bayraktarbaşı, Hasan Ozan Girgin, Umut Uysal, Ceyhun Yelkenci, Emre Dalgalıdere (Samet Yeniçeli dk. 62), Enes Yıldırım, Aydın Kuzu (Yunus Emre Ayaz dk. 61), Vladislav Kormishin (Sinan Akdeniz dk. 76)
Goller: Enes Yıldırım (dk. 67) (Modafenspor)
Sarı kartlar: Gür Ege Gürel, Serhat Enes Çalışan, Birkan Tonyalı (1877 Alemdağspor), Vladislav Kormishin, Enes Yıldırım(Modafenspor)