Müdür Akmeşe, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceledi

İlk olarak Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan anaokulunu ziyaret eden Akmeşe, ardından Şehit Muhammet İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Aksa Fabrikası tarafından yaptırılan mesleki ve teknik Anadolu lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Akmeşe, mayıs ayında şehit verdiğimiz Teğmen Talha Bahadır'ın adına açılacak ve yapımı süren ortaokul inşaatını da ziyaret ederek tamamlanan bölümleri inceledi.

Çiftlikköy'den Altınova'ya geçen Akmeşe, burada ilk olarak Altınova Anadolu Lisesini ziyaret ederek ders kitap dağıtımları hakkında bilgi aldı. Altınova Anadolu İmam Hatip Lisesi inceleyen Akmeşe, Altınova Hürriyet Ortaokulunda devam eden onarım çalışmalarını da inceledi.

Akmeşe, Çınarcık ilçesinde Teşvikiye Cumhuriyet Ortaokulu, Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi, Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu ziyaretleri de gerçekleştirdi.