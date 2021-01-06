İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muharrem İnce, yeni partisinin kurucularıyla bir araya geldi

Muharrem İnce, yeni kuracakları partinin kurucularıyla Yalova’daki evinde bir araya geldi.

Muharrem İnce, yeni kuracakları partinin kurucularıyla Yalova'daki evinde bir araya geldi.


Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa sürecine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal mesafeye uyarak. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program tüzük çalışması yaptık. Üstü asparagas haber olur. Şimdi yolcu ettim arkadaşları. Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklamayı yapacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.