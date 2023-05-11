Muharrem İnce'nin adalıktan çekilmesi hemşehrilerini üzdü:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi memleketi Yalova'da üzüntüyle karşılandı. Seçim sürecinde İnce'nin yıpratıldığını söyleyen köylüleri ve Yalovalı hemşehrileri haksızlığa uğradıklarını düşündüğü Memleket Partisi Lideri'ne destek oldu.

14 mayısta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendiren Yalovalı vatandaşlar ve Elmalık köylüleri yaşanan gelişmeyi değerlendirdi. Elmalık köylü

Ayvaz Bütün “Hocamızın istifa etmesine üzüldüm. Bu kesinlikle FETÖ'cülerin işi. Kesinlikle katılıyorum hocama. Hocam Elmalık'tan köylümüz. Ben o anlamda da çok üzüldüm. FETÖ'cülerin yapmadığı iş değil ki bu. Yıllardır bu işlerin peşindeler. Hocama da ayrıca geçmiş olsun diyorum” dedi.

Elmalık köyünde Sefa Acar da Muharrem İnce'yi desteklediklerini dile getirerek, “O bir karar aldıysa doğru yapmıştır. Bize onu desteklemek düşer, köylümüz” dedi.

İnce'nin hemşehrisi Berat Mahdum ise duruşu nedeniyle Memleket Partisi Lideri'ne saygı duyduğunu anlatarak, “Adaylığını devam ettirmesini isterdim. Şahsen ben saygı duyuyorum kendisine. Keşke adaylıktan çekilmeseydi. Gayet iyi rekabet olurdu. Bu seçim döneminde kendisinin üzerine çok gelindiğini düşünüyorum. Baskıların çok arttığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ferit Çalışan ise Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini doğru bulmasa da karara saygı duyulması gerektiğini belirterek, “Vermiş olduğu karar saygı duymak gerekir. Bu süreç içinde çok yıpratıldığını düşünüyorum. Biraz kirli bir siyaset bu” diye konuştu.