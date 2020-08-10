Muharrem İnce'ye köylülerinden tam destek

Muharrem İnce'nin Yalova'da yaşadığı Elmalık köyündeki vatandaşlar, İnce'nin parti kurmasına sıcak bakıyor. Köylülerin büyük bölümü İnce'yi bir parti kurması durumunda destekleyeceklerini dile getiriyorlar.

CHP ile yollarını ayırma noktasına gelen ve bir parti kurmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Muharrem İnce'nin Yalova'daki Elmalık köyünde de bir heyecan hakim. Köylerinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkartan köy şimdi de bir genel başkan çıkar mı sorusuna cevap arıyor. Köylülerin büyük bölümü Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda kendisini destekleyeceklerini dile getiriyorlar.

İHA mikrofonuna konuşan Muharrem İnce'nin köylüleri, “Muharrem İnce CHP'ye çok hizmet etti. Ancak ona son zamanlarda yapılan muameleyi hak etmedi. Biz Muharrem İnce parti kurarsa sonuna kadar destekleriz. Çünkü köyümüzün insanıdır” dediler.

Muharrem İnce ise köydeki evinde şimdilik dinleniyor. İnce'nin Perşembe günü Ankara'da yapacağı açıklama için enerji topladığı dile getiriliyor.