MyYalova Vizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Yalova'da faaliyet gösteren MyYalova Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Törende kent ekonomisine yön veren firmaların yanı sıra belediye başkanları çeşitli kategorilerde ödüle layık bulundu.

Yılın Yatırımı ödülü Yalova Makine İhtisas OSB'ye

Törende “Yılın Yatırımı” ödülünü Yalova Makine İhtisas OSB hak kazandı. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir adına Bölge Müdürü Musa Turan aldı. Vali Muammer Erol'un elinden plaketi alan Turan, kendilerine bu ödülü layık görenlere teşekkür etti.

Yalova'nın sanayi devi Akkök Holding'e ödül

Törende “Yılın Sanayi Kuruluşu” ödülünü Akkök Holding kazandı. Plaketi teslim alan YALKİM OSB Bölge Müdürü Özkan Anafarta, törende yaptığı konuşmada, “Temelleri Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Holding, ilimizde 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren lokomotif şirketleri Aksa, Akkim ve Dowaksa adına bu ödülü almaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Akkök Holding temsilcisi ödülünü Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı takdim etti.

Bölgenin en büyük oteli Termal City'e “Yılın Termal Tesisi” ödülü

Yalova'nın en büyük konaklama tesisi olan Terma City, törende ‘Yılın Termal Tesisi' ödülüne hak kazandı. Ödülü teslim alan Karaderili Şirketler Grubu Üst Yüzey Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas törende yaptığı konuşmada, “Açılışımızdan bu yana 3,5 yıl geçti. Sektöriyel bazda sıkıntı yaşamamıza rağmen 1 milyon 113 bin yerli turisti ve yaklaşık 100 bin ağırlıklı Körfez ülkelerinden olmak üzere, Türki cumhuriyetler ve Avrupa'dan yabancı turisti tesisimizde ağırlamış bulunuyoruz. Bu ödülü ulusal anlamda ve uluslararası farklı ödüller aldık ama MyYalova'dan, benim Yalova'mdan aldığımız bu ödül en anlamlısı oldu” dedi.

Belediye başkanlarına plaket

Gecede belediye başkanları da yaptığı çalışmalar üzerine yapılan değerlendirme ve oylamalar sonucu ödüle layık görüldü. Kentsel Planlama ve Altyapı Kategorisinde Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar plaket kazanan isim oldu. Silpagar adına plaketi Başkan Yardımcısı Ali Kaplan teslim aldı.

Tarihi Doku ve Turizme Katkı Kategorisinde ödülün sahibi ise Altınova Belediye Başkanı Metin Oral oldu. Oral adına plaketi Başkan Vekili Hasan Karabacak aldı.

Çevre Koruma Hassasiyeti kategorisinde ise Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ödül aldı. Temel ödülünü MHP İl Başkanı Namık Öz ile sahneye çıkarak teslim aldı.

Gecenin sonunda “Etkin Yönetim ve Halkla İlişkiler” kategorisinde yılın başkanı ödülü Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un oldu.

Ödül töreninde ayrıca sanatçı Ali Güven de sahne aldı.