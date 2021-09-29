Nanic: "Türkiye her zaman Bosna'nın yanında oldu"

Bosna Hersek Buzim (Bujim) Belediye Başkanı Mersudin Nanic, Bujim'de yapılan yatırımlar ve desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Nanic, “Türkiye, her zaman bizim yanımızda oldu” dedi.

Bosna Hersek Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic, meclis üyeleri ve iş adamlarından oluşan heyet, Yalova'nın Altınova ilçesini ziyaret ederek, kendilerine verilen desteklerinden dolayı Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve iş adamlarına teşekkür etti. İlçeyi gezip çeşitli temaslarda bulunan heyet, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile 2 kilometrelik doğal sahile sahip olan Hersek plajına hayran kaldı.

Bosna Hersek Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic, “Türkiye ve Altınova ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Altınova Belediye Başkanımız bize çok destek oldu. Köklü bir dostluğumuz var ve bu daim olacak. Biliyoruz ki, Altınova ve Türkiye, Bosna'ya yardım etmeye, kucak açmaya devam edecektir. Dostluğumuzun, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Metin Oral da, "Buzim kardeş şehrimizden gelen heyeti ağırlamaktan sevinç duyuyoruz. Salgın sebebiyle 2 yıldır birbirimize gidip gelemiyorduk. Bu ziyaretle özlem giderdik, istişare edebilme imkânı buldu. Türkiye olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Altınova olarak da elimizden geldiğinde desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral; kardeş belediyesi Bosna Hersek Buzim (Bujim) Belediye Başkanı Mersudin Nanic, belediye meclis üyeleri ve Bosnalı iş adamlarına Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek doğa pasaportunu hediye etti. Ziyaret sonunda Başkan Oral, Başkan Nanic ve beraberindeki heyete çeşitli hediyeler verdi.