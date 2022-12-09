Neslim Güngen, yeni albüm şarkıları için kamera karşısına geçti

Güngen, albüm için seslendirdiği 2 şarkının klip çekimleri için Terma City Otel'de kamera karşısına geçti.

Güzellik ve kozmetik sektöründe başarısıyla adından sıkça bahsettiren kadın girişimci Neslim Güngen, yayınladığı single şarkılarla adım attığı müzik sektöründe bu kez 4 parçadan oluşan ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. 2 şarkısının klip çekimlerini stüdyoda gerçekleştiren Güngen, diğer 2 şarkının çekimleri için ise Yalova'nın Termal ilçesindeki Terma City Otel'i seçti. Kendini evinde hissettiği için klipleri Terma City'de çekmeye karar verdiğini anlatan Güngen, "Klipler de 22 Aralık'ta çıkacak inşallah. Biliyorsunuz ki şarkı olayı benim için hobi. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ve o yüzden kendi zevkime göre hareket ediyorum. Asıl sektörüm güzellik ve kozmetik. Medikal cihaz satışlarımıza da devam ediyoruz. Şimdilik 120 şube sayımız var ancak hedefimiz dünya genelinde 2 bin şube olmak. Hedefimize doğru adımlarla ilerliyoruz. Bunun yanı sıra da eser vermek için şarkılar söylüyor, kendim için şarkılar yazdırıyor, sevdiğim insanlarla birlikte yer alıyorum kliplerimde" diye konuştu.

"Kendi parçalarımın da yer aldığı ilk albüm"

Sahnede olmayı sevdiğini ifade eden Güngen, şarkı söylemenin kendisine huzur verdiğini anlattı. Klip çekimlerinin başarıyla geçtiğini söyleyen Güngen, albümle ilgili ise şöyle konuştu:

"90'larda Zeynep'in ‘Hadi Hadi' diye bir parçası vardı. Onu cover yaptım. Onun dışında klip çalışmalarını bugün devam ettirdiğimiz ‘Tabanca' diye bir şarkımız var. Pazartesi günü de söz ve müzikleri bana ait olan 2 parçam daha var, onlar çıkacaklar. Daha önce şarkı yazdırıyor ve beğendiğim şarkıları söylüyordum. Bu kez ise kendi hislerime kulak verip kendi parçalarımı yapmak istedim. Kendi parçalarımın da yer aldığı ilk albüm bu. Şarkılarım için her şekilde eleştiriye açığım. Amacım buradan para kazanmak değil. Benim zaten bir işim var halihazırda. Zaten hayatımı idame ettiriyorum. Burası ise tamamen benim keyif aldığım, sahnede olmayı sevdiğim kısmı olayın. Devam edeceğim projelerime tabi ki durmayacak. Asıl önceliğim dünyada 2 bin şube olmak, kendi markamı büyütmek. Orada hedeflerim sağlam adımlarla ilerliyor. Şarkı konusunda da 100 milyon izlenme hedefi koydum kendi kendime. Herhalde 100 milyon izlenene kadar benden kurtulamayacaksınız."