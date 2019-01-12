Öğrenciler ekmek yapmayı öğrendi

sınıf öğrencileri, “Sepetimde Ekmek Var” eTwinning Projeleri kapsamında fırın ziyaret ederek, ekmek hakkında bilgi aldılar.

“Sepetimde Ekmek Var” eTwinning Projeleri kapsamında sınıf öğretmenleri Hatice Yıldırım ile birlikte Altınova fırınlarından birini ziyaret eden öğrenciler, ekmeğin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan geçerek sofralarımıza geldiğini yerinde görme fırsatı elde ettiler.

Türkiye'deki ekmek israfına dikkat çekmek ve israf konusunda toplumsal duyarlılık kazandırmak amacıyla başlatılan “Sepetimde Ekmek Var” projesinin etkinliklerinden birini daha gerçekleştirdi.

Öncelikle ekmek hamurunun nasıl yapıldığını gözlemleyen öğrenciler daha sonra hamurların şekil verilip bekletildiği yeri incelediler. Sonrasında ise ustanın maharetle hamurları fırına sürüşünü meraklı gözlerle izlediler. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3A Sınıfı öğrencileri bu ziyaretle emeğin nasıl soframıza geldiğini yerinde görmüş oldular.

Hatice Yıldırım ile öğrencileri Türkiye'den ve dünyadan farklı okullarla birlikte ortak yürüttükleri “Sepetimde Ekmek Var “eTwinning Projeleriyle toplumda ekmeği ihtiyacımız kadar alıp doğru koşullarda saklama, tüketilemeyen ekmekleri sofraya yeniden kazandırma ve diğer canlılarla paylaşma bilincini geliştirme hedeflerinde hızla ilerliyorlar.