Öğrenciler, tıbbi bitkileri tanıdı

Yalova Altınova'da, Marmara Denizi'nin kıyısındaki 234 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yalova Dört Mevsim Anaokulu öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret ettiler.

Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor.

Yalova Dört Mevsim Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Hersek Lagününü ziyaret ettiler. Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen öğretmen ve öğrenciler, bölgeyi gezerek Altınova Belediyesi personelinden bilgi aldılar.