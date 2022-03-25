Öğrencilerden doğayla iç içe bir gün

Marmara Denizi'nin kıyısındaki 240 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti.

Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Altınova Belediyesi Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret ettiler. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Görevlisi Alihan Sevinç tarafından Hersek Bölgesiyle ilgili öğrenciler bilgiler verildi.

“Önemli sulak alan”

Hersek Lagünü hakkında öğrencilere bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Hersek Lagünü yüzeyi 152 hektar olmakla birlikte etrafındaki doğal arazilerle yaklaşık 200 hektar alana sahip farklı ekosistemleri bünyesinde barındıran önemli sulak alandır. Bu zenginlik kuş çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Alanda yerleşik kuşların yanında başta kış göçmeni kuşlar olmak üzere, üremek için alanı tercih eden yaz göçmeni kuşları da görmekteyiz” dedi.

Doğa Pasaportu aldılar

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi'ne hayran kalan öğrenciler, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu'nu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.