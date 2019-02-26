Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek ve su

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarına yönelik hazırladıkları "1 Kap Yemek 1 Kap Su Projesi"ni hayata geçirdi.

Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, ilçe geleninde belirledikleri noktalara mama ve su bırakıyor. Okul Müdürü İlhan Aydan, “Kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan canlılar için bir kap yemek ve su bırakmanın yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmesi de hedefleniyor. Öğrencilerin merhamet, vicdan, paylaşma, öğrenme duygularını geliştirmak adına böyle bir çalışmayı yaptık” dedi.

Okul Müdürü Aydan, öğrencilerin doğu vilayetlerindeki okullara da 13 koli kışlık kıyafet ve giyecek yardımı yaptığını belirtti.