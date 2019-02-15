Öğrencilerden velilere “duyarlılık” mektubu

Yalova'da Atatürk İlkokulu, hayata geçen trafikte yayalara öncelik verme uygulaması ile ilgili örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler yazdıkları mektupları velilerine ulaştırarak bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarını istediler.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yayalara trafikte öncelik verilmesi uygulaması 81 ilde olduğu gibi Yalova'da da uygulanıyor. Bu kapsamda çocukların da uygulama konusunda bilinçlenmeleri ve bunu yaparken ailelerinin de katılmalarını sağlamak adına Yalova'da bulunan Atatürk İlkokulu tarafından bir proje hayata geçirildi. Öğrenciler derste kendilerine ayrılan bir sürede kağıdı kalemi alarak anne ve babalarına bu uygulamaya destek vermeleri için mektup yazdılar. Bir öğrenci yazdığı mektubunda babasına şu sözlerle seslendi:

“Sevgili babacığım biliyorsun ki devletimiz yeni bir proje başlatmış. Bu mektubu da sana o nedenle yazıyorum. Yaya geçitlerine yaklaşırken lütfen yavaşla. Oradan geçen kişinin sevdiğin birisi olduğunu düşünmeni istiyorum. Eğer öyle düşünürsen can ve mal kaybı azalır”.

Proje hakkında bilgi veren Atatürk İlkokulu Okul Müdürü Coşkun Öztürk ise, “Bu yıl Yayalara Öncelik Verme Yılı olarak adlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'müz de yayalara öncelik verilmesi kuralını hayata geçirmek için okullarımızda da öğrencilerimizin velilere mektup yazmasını istiyorlar. Bu kapsamda çocuklarımız ailelerine mektup yazdılar. Araç kullanırken yayalara her zaman öncelik vermeleri gerektiğini anlattılar. Ailelerine de bu kurala uymaları konusunda ailelerinden ricada da bulundular. Bu mektupları götürüp velilerine teslim edecekler. Anne ve babaları da kurallara bundan sonra daha hassasiyetle uyacaktır” dedi.